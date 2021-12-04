В польском городе Скерневице сразу после задержания полицией скончался гражданин Украины. Ему было всего 38 лет.

Об этом сообщает издание Wirtualna Polska со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства.

По данным издания, в пятницу вечером, 3 декабря, украинец напал на женщину на автобусной остановке. Он ударил ее палкой и угрожал другим людям. Из-за его неадекватного поведения прохожие вызвали полицию, а до ее приезда скрутили мужчину.

После прибытия правоохранители надели на мужчину наручники и собирались забрать его в участок. Но внезапно, буквально через минуту после задержания, мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание.

Украинца пытались реанимировать, но через час медики констатировали его смерть.

"Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ", - рассказали в управлении полиции Лодзи.

Польские правоохранители добавили, что не применяли к задержанному физическую силу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше пьяный украинец ударил и укусил копа, а потом умер в вытрезвителе, связанный ремнями.

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