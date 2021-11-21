На фоне пандемии COVID-19 электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и сегвеи еще более активно завоевывают мир, в том числе и украинские дороги. Особую популярность среди украинцев приобретают электросамокаты, главным образом из-за свободы передвижения, которую они предоставляют во время карантинных ограничений.

Однако, покупая или арендуя самокат, следует не только беспокоиться о удобствах, но и соблюдать правила дорожного движения, заботиться о безопасности его участников. В последнее время учащаются аварии, увеличение уровня травматизма и даже случаи смертельных ДТП с участием е-транспорта.

В связи с этим пресс-служба Минздрава Украины на официальной странице Facebook рассказала о том, как избежать опасных ситуаций и травмирования, пользуясь е-транспортом.

По данным Henry Ford Health System с 2017 года, когда получили распространение сервисы аренды электросамокатов, начало расти количество травм шеи и головы. Они составляют 28% всех обращений с аналогичными травмами, зарегистрированными в США с 2009 по 2019 год.

Американские исследователи определили перечень наиболее распространенных повреждений, получаемых водителями электросамокатов и других видов е-транспорта:

повреждение внутренних органов, в том числе и черепно-мозговые травмы ‒ 32%;

сотрясение мозга ‒ 11%;

переломы ‒ почти 8%;

ушибы и ссадины ‒ 15%;

рваные раны ‒ 25%.

В Украине электросамокаты не имеют четкого статуса в законодательстве. Однако, в 2020 году в Верховной Раде Украины была начата работа над проектом Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения".

Он предусматривает ответственность пользователей е-транспорта за нарушение ПДД. Обычно аварии с участием электросамокатов происходят из-за многочисленных препятствий в городе: бордюры, столбы, крышки люков.

Также травмы можно получить из-за неисправности тормозов, колес. Часто отвлечение водителя электросамоката приводит к аварии с участием других транспортных средств или пешеходов.

Чтобы избежать опасных ситуаций и травмирования необходимо следовать таким рекомендациям:

одевать шлем,

во время передвижения в сумерках или в темноте одевать жилеты или другую одежду со светоотражающими элементами,

не использовать самокат, если не уверены в его исправности,

не передвигаться легким электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

не перевозить пассажиров, если это не предусмотрено моделью транспортного средства,

во время движения не пользоваться смартфоном,

соблюдать правила дорожного движения, пользоваться велодорожками и дорогами в одном направлении с общим движением транспорта.

Напомним, электросамокаты часто становятся причинами аварий, иногда даже смертельных - в Париже две девушки на электросамокате насмерть сбили итальянку.

Также "Страна" проводила эксперимент - как доехать на таком транспортном средстве от редакции до Верховной Рады и избежать ДТП.