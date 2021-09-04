В Финляндии ввели новые ограничения для электрических самокатов - снизили максимальную разрешенную скорость во всех городах, а в столице страны Хельсинки запретили работать прокатам по ночам и выходным дням.

Об этом сообщает Yle.

Примечательно, что днем в Финляндии на электросамокате можно ездить быстрее чем ночью. Согласно новым ограничениям, скорость днем можно развивать до 20 км/ч, а ночью до 15 км/ч. Ранее разрешалось ездить с большей скоростью.

Такое решение власти приняли для того, чтобы избежать несчастных случаев. Многие аварии с участием электросамокатов в Финляндии происходят из-за езды в нетрезвом виде.

Кроме того, с 3 сентября вступили в силу новые ограничения в Хельсинки, согласно которым, компании по аренде электросамокатов договорились с властями Хельсинки о временном отключении всех их самокатов поздно ночью в выходные дни.

Напомним, электросамокаты часто становятся причинами аварий, иногда даже смертельных - в Париже две девушки на электросамокате насмерть сбили итальянку.

Также мы сообщали, что мэрия Киева подписала Меморандум с прокатчиками электросамокатов, согласно которому ввели и ограничение по скорости до 20 километров в час.

Между тем на улицах украинской столицы появляется все больше электросамокатов, "Страна" проводила эксперимент - как доехать на таком транспортном средстве от редакции до Верховной Рады и избежать ДТП.