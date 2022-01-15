В Закарпатской области на автодороге Н13 Львов – Самбор – Ужгород в городе Перечин в субботу, 15 января, около 11:00 произошло дорожно-транпортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает Государственная служба спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

В результате ДТП оказались травмированы 7 человек, из них трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.

Сотрудники ГСЧС с помощью специнструмента вырезали из поврежденного кузова автомобиля одну из пострадавших и передали специалистам экстренной медицинской помощи.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области водитель ВАЗ сгорел заживо после столкновения его авто с пассажирским автобусом "Эталон". После столкновения оба транспортных средства слетели в кювет и загорелись. В автобусе находились водитель и 10 пассажиров, всем им удалось покинуть салон. Медики скорой помощи увезли с места происшествия двоих пострадавших - 16-летнего подростка и 64-летнего мужчину.

Также мы писали, что в Харькове в результате смертельного ДТП погибли трое взрослых, двое детей получили травмы.