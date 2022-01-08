Вечером в пятницу, 7 января, в Ивано-Франковской области столкнулись две легковые машины. В результате инцидента погиб 5-месячный младенец.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Авария со смертельным исходом, в которой погибла пятимесячная девочка и травмировались трое взрослых, произошла на Коломыйщине. 7 января около 18:50 произошла авария на перекрестке дорог Р-24 "Татаров-Каменец-Подольский" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную, не убедившись в безопасности маневра. В результате инцидента было допущено столкновение с Peugeot Expert.

Машину виновника отбросило в кювет, а спустя время на место инцидента прибыли медики "скорой".

Известно, что в результате инцидента погиб пятимесячный младенец, который ехал в Toyota Rav 4. Пострадали также водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина.

Водитель Peugeot Expert не пострадал, он находился в машине сам. По информации силовиков, оба водителя были трезвыми в момент трагедии.

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