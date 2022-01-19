16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельную аварию в Харькове, хамски заявил дочери погибшего в аварии Игоря Носова, что ее отцу следовало бы меньше пить.

В перерыве дочь погибшего в ДТП на проспекте Гагарина Анастасия Носова спросила, зачем Харьковский ей улыбается. За Николая вступилась его адвокат и просила "не провоцировать". При этом Харьковский шепотом ответил в сторону дочери погибшего: "Бухим меньше ездить надо".

Ранее адвокат Харьковского заявляла, что данные о найденном в крови погибшего водителя "Шевроле" алкоголе будут использоваться в рассмотрении дела.

В то же время дочь погибшего в ДТП, которое устроил 16-летний Николай Харьковский, водителя "Шевроле" Игоря Носова, Анастасия, опровергает информацию о том, что ее отец в момент аварии был пьян. Дочь погибшего Игоря Носова считает, что данные экспертизы сфальсифицированы.

Она сказала, что судя по данным экспертизы, в крови ее отца обнаружено 3,65 промилле алкоголя - это свидетельствует о состоянии крайне сильного опьянения. Но по словам Носовой, ее отец не пил.

Напомним, сегодня в Харькове начался новый суд по делу 16-летнего подростка Николая Харьковского. Сегодня ему должны продлить меру пресечения.