Дело 16-летнего мажора Николая Харьковского, совершившего на "Инфинити" смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове, будет рассматривать в суде та же судья, которая ранее дала ему условный срок за стрельбу по людям.

Об этом рассказал депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

"Дело по обвинению Николая Харьковского в Краснозаводском районном суде будет вести судья Татьяна Янцовская... которая ранее осудила Николая Харьковского на испытательный срок. Подготовительное судебное заседание назначено на 19 января", - сказано в сообщении.

Речь об инциденте, который случился в 2019 году. Тогда еще 14-летний Харьковский расстрелял из пневматического пистолета семью, за что получил условное наказание.

Напомним, в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявлял, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии. В конце прошлого года прокуратура передала дело в суд.