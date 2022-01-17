Судья Червонозаводского районного суда Харькова Юлия Сиренко после самоотвода ее коллеги по делу Николая Харьковского о смертельного ДТП на проспекте Гагарина ушла на больничный.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В понедельник, 17 января, в суд поступило ходатайство Харьковской областной прокуратуры о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 16-летнего Коли Харьковского. Однако в суде добавили, что его рассмотрит другой судья - Блага Ирина, так как Юлия Сиренко находится на больничном.

Рассмотрение ходатайства назначено на среду, 19 января. Заседание начнется в 9:50.

Напомним, речь о деле Николая Харьковского, который за рулем Infiniti в конце октября прошлого года, вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате ДТП погиб человек и пострадали пассажиры машины. После аварии Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявлял, что его "отмажут".

Мы рассказывали, что 13 января судья Татьяна Янцовская, которая вела дело Коли Харьковского, как сообщили в суде, заявила о самоотводе. При этом о причинах такого решения не известно.

Вместе с тем, как писала "Страна" , три года назад Янцовская дала этому же подсудимому условный срок. Речь об инциденте, который случился в 2019 году. Тогда еще 14-летний Харьковский расстрелял из пневматического пистолета семью, за что получил условное наказание.