На вдову певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко напали трое вооруженных мужчин и похитили у нее 100 миллионов рублей (около 36 миллионов гривен).

Об этом сообщает "5 канал".

По данным издания, инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин сымитировали ДТП, затем вооруженные злоумышленники подсели в автомобиль к Коташенко. Они заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.

Как рассказала сама Марина Коташенко, нападение произошло около 12:00 в воскресенье, 16 января. Однако она обратилась в правоохранительные органы только сейчас.

По факту нападения и ограбления ведется следствие.

Напомним, что российский певец и композитор Александр Градский за месяц до смерти решил жениться на своей подруге родом из Украины Марине Коташенко. С ней он прожил 17 лет в гражданском браке, однако не торопился заключать официальный, несмотря на рождение двоих детей.

Коташенко стала четвертой женой музыканта. Предыдущая супруга Ольга Фартышева родила Градскому двоих детей. Сейчас уроженке Украины 39 лет.

Мы информировали, что журналисты узнали, какое наследство оставил певец Александр Градский.

Ранее "Страна" рассказывала биографию певца, который скончался на 73-м году жизни.

Также мы писали, что музыкантом 2021 года в России назвали умершего Александра Градского.