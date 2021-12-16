На Первом канале определились с будущим российской версии шоу "Голос" после смерти 28 ноября 2021 года одного из наставников, певца и композитора Александра Градского.

Об этом сообщает издание "StarHit" со ссылкой на источник со съемочной площадки шоу в четверг, 16 декабря.

Ходили слухи, что место мэтра может занять либо сын Александра Борисовича Даниил, либо другие авторитетные личности, в частности, Лариса Долина или Григорий Лепс.

По данным издания, создатели музыкального проекта решили оставить кресло артиста пустым.

"Нового наставника не будет 100 процентов", - заявил источник со съемочной площадки проекта. По его словам, ученики Александра Градского будут и дальше бороться в команде его имени.

Напомним, что певца и композитора Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какое наследство оставил певец Александр Градский. Примерная стоимость всего имущества певца может составлять около 300-400 миллионов рублей (110-147 миллионов гривен).

Также мы писали о жизни и причинах смерти певца, которого считают одним из основоположников русского рока.

Кроме того, "Страна" приводила воспоминания судей российской версии шоу "Голос" Леонида Агутина, певицы Пелагеи и Димы Билана о своих последних сообщениях и встречах с Александром Градским. Например, Пелагея назвала старшего коллегу по сцене порядочным, принципиальным, трогательным и бескомпромиссным человеком, который всегда был на стороне истины и добра.