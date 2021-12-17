Дочь Александра Градского, кресло которого в шоу "Голос" решили оставить пустым, Мария заявила, что им с братом не остается выбора, как только помочь участникам из команды отца в подготовке.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в пятницу, 17 декабря, со ссылкой на заявление Марии в шоу "Голос".



"Сложно это, для нас с Даней (сын Градского) тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы", - сказала дочь Градского Мария в шоу "Голос".

Кроме того, шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимала участие команда "Голос" и дети Градского.

Напомним, что певца и композитора Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

Ранее "Страна" приводила воспоминания судей российской версии шоу "Голос" Леонида Агутина, певицы Пелагеи и Димы Билана о своих последних сообщениях и встречах с Александром Градским. Например, Пелагея назвала старшего коллегу по сцене порядочным, принципиальным, трогательным и бескомпромиссным человеком, который всегда был на стороне истины и добра.