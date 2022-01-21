В селе Лоева Надворнянского района Ивано-Франковской области чиновник совершил наезд на 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенок скончался в больнице от травм.

Детали ДТП сообщаются в Фейсбуке теруправления ГБР во Львове и на сайте Офиса генпрокурора.

Авария произошла 20 января около 19:00. Чиновник, управляя служебным автомобилем марки Renault Duster, выехал за пределы проезжей части дороги направо, где сбил девочку, которая шла по обочине с матерью.

Ребенок получил тяжелейшие травмы, однако чиновник, имея возможность помочь жертве наезда, покинул место ДТП. Девочку госпитализировали в больницу, где через несколько часов она скончалась.

А виновника аварии разыскали правоохранители. Им оказался житель г. Яремче – руководитель государственного лесхоза в Ивано-Франковской области. Чиновника задержали следователи ГБР в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему готовят сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности, повлекших смерть лица (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Также сейчас готовится ходатайство в суд об избрании чиновнику меры пресечения - содержания под стражей.

Задержание чиновника следователями и кадр с его авто после ДТП. Фото: ГБР

Дети часто попадают под колеса машин. Так, в декабре на Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил девятилетнего мальчика. Еще один ребенок, ставший жертвой наезда, был госпитализирован

В том же месяце в Черниговской области мусоровоз насмерть сбил шестилетнюю девочку.