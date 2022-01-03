Во Львовской области, в центре города Пустомыты, карета скорой помощи, которая торопилась на вызов, сбила 40-летнего мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

По информации медучреждения, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу №40 во Львове. Ему сделали нейрохирургическую операцию.

Полиция расследует все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, как в Харькове скорая сбила школьника в наушниках.

Также сообщали, что в Одессе в ноябре 2019 года Mercedes столкнулся со скорой. А аварии пострадали четыре человека.

Кроме того, рассказывали, что через три недели после ДТП в больнице скончалась женщина, которую в Луцке вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на пешеходном переходе. У нее осталось двое маленьких детей. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.