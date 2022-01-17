В Государственном бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП в Хмельницком на улице Пилотской, которое устроил главный государственный инспектор Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины. В следствии аварии погибла 90-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 17 января 2022 по ул. Пилотской в Хмельницком таможенник за рулем собственного авто совершил наезд на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего", которой предусмотрено лишение свободы до 8 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Винницей в ночь с 13 на 14 декабря пьяный полицейский за рулем BMW устроил ДТП. Он вылетел на встречку и врезался в ВАЗ. В результате ДТП водитель второго авто серьезного пострадал.

Кроме того, мы также писали, что в Киеве муж чиновницы Минобразования в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП и угрожал очевидцам.