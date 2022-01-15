Сына чиновника Минспорта, который бросил "прогибом" мужчину из-за замечания о парковке и жестоко избил, взяли под стражу, однако его могут отпустить под залог в сумму размером почти в 1 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

В ведомстве информируют о том, что подозреваемому выбрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения залога размером в 992 тыс. гривен.

"Днепровский районный суд г. Киева в субботу, 15 января, удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца мужчину, который причинил киевлянину тяжкие телесные повреждения в ходе конфликта", - говорится в сообщении.

Между тем, "Страна" сообщала о том, что состояние пострадавшего в данном конфликте ухудшилось. Сейчас он находится в больнице.

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Кроме того, мы также писали, что в Киеве муж чиновницы Минобразования в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП и угрожал очевидцам.