Во Львове на перекрестке улиц Городоцкая и Кульпарковская произошла масштабная авария с участием полицейского автомобиля, пассажирского микроавтобуса и еще двух авто. Восемь человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей региона.

По данным полиции, 27 января водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" не справился с управлением и столкнулся с автомобилями "Хюндай", "Субару" и служебным авто полиции "Рено Докер".

Также там добавили, что семь участников ДТП пострадали и были доставлены в больницу, их диагнозы уточняются.

В "ТСН.Ранок" сообщили о восьми пострадавших в масштабной аварии. Также там показали видео момента столкновения, который попал на видеорегистраторы. На нем запечатлено, как на улицу с односторонним встречным движением на скорости вылетает микроавтобус. Он протаранил легковушки и от удара опрокинулся на бок.

Известно также, что микроавтобус вез из Карпат во Львов десять пассажиров - трое из них получили травмы. По данным медиков, пострадали также водитель одной из легковушек, трое полицейских и задержанный, находившийся в служебном автомобиле.

Из-за аварии движение на участке дороги три часа было заблокировано. Водитель микроавтобуса заявил, что у него якобы отказали тормоза.

Ранее мы писали, что под Черниговом микроавтобус столкнулся с легковушкой. Пострадали 11 человек, среди них - ребенок.

Также сообщали, что в Луганской области произошла смертельная авария с пассажирским микроавтобусом.