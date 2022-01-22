Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе. В результате инцидента пострадала женщина, передает TMZ.

Так, "терминатор" потерял контроль над своим внедорожником Yukon и врезался в красный Prius. Джип перевернулся на бок, из-за чего в нем сработали подушки безопасности.

Сам актер остался цел. А женщину, управлявшую легковушкой, пришлось доставить в больницу с травмами. Предварительно установлено, что Шварценеггер решил повернуть налево на красный свет.

Напомним, в Калифорнии выдвинули обвинения водителю автомобиля Tesla, чей автопилот стал причиной смертельной аварии, это первый случай подобного обвинения в США. В результате аварии погибли два человека. Обвиняемый 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад свою вину не признает.

"Страна" также писала, что в США произошла просто невероятная автомобильная катастрофа. Здесь, в штате Техас, на скоростной трассе Даллас - Форт-Уэрт произошло крупное ДТП, в котором столкнулись 133 автомобиля В результате аварии погибло не менее шести человек, еще 65 серьезно ранены. Причиной трагедии стала плохая погода. На трассе был отмечен гололед.