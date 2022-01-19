В Калифорнии выдвинули обвинения водителю автомобиля Tesla, чей автопилот стал причиной смертельной аварии, это первый случай подобного обвинения в США. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщают РИА Новости.

ДТП произошло 29 декабря 2019 года. Автомобиль Tesla Model S двигался на высокой скорости, выехал с автострады и проехал на красный свет в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Гардене. Затем машина врезалась в автомобиль Honda Civic, в машине находились два человека. которые погибли.

Обвиняемый 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад свою вину не признает. Он первый водитель, которому предъявляют обвинения в уголовном преступлении за аварию со смертельным исходом при использовании частично автоматизированной системы вождения.

Обвиняемый освобожден под залог, пока дело находится на рассмотрении.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что американский предприниматель, генеральный директор кампаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который в октябре прошлого года стал самым богатым человеком в истории, за день увеличил свое состояние на 33,8 миллиарда долларов. Благодаря росту акций компании Tesla оно выросло до 304,2 млрд долларов.

Также, мы писали, что в Киеве полицейские задержали работника автомойки, который разъезжал по столице на угнанном автомобиле "Тесла", злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП.