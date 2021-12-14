Гендиректор компании Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, который стал Человеком 2021 года по версии Time, сообщил о запуске программы по извлечению углекислого газа из атмосферы и переработке его в ракетное топливо.

Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте во вторник, 14 декабря.

"SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо", - написал Маск.

По его словам, данная инициатива "также будет важна" для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Напомним, ранее мы писали, что Маск пообещал первую плановую имплантацию чипов в человеческий мозг в 2022 году. По словам Маска, первыми, кто примет участие в испытании имплантов, станут пациенты с тяжелыми травмами спинного мозга.

Также мы писали, что Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения человечество от голода.

Кроме того, сообщали, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Финансовый журнал Forbes оценил капитал гендиректора Tesla в 271,3 млрд долларов. В публикации написали, что сейчас Илон Маск может приблизиться к отметке в 300 млрд долларов.