Спустя пять месяцев после начала расследования дела о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина ГБР так и не установило, кто был за рулем авто в момент аварии. Впрочем, уже состоялся допрос нардепа.

Об этом со ссылкой на данные ГБР пишут "Украинские новости".

"В рамках уголовного производства допрошено больше 10 свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которых удалось установить, в том числе проведен допрос Трухина А.", - сообщили в Госбюро расследований, отвечая на запрос журналистов.

О подозрении в указанном деле никому не сообщалось. Также в ГБР не сообщают о сроках завершения расследования.

Напомним, "Страна" писала о том, что авария случилась в конце августа на въезде в Киев со стороны Борисполя. Ford, в котором ехал 72-летний глава арбитров УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В этот момент в него врезался другой автомобиль - Audi, в котором находился "слуга народа" Трухин. Всего в аварии пострадали шесть человек. Ряд СМИ тогда сообщил о том, что нардеп находился за рулем автомобиля и в момент аварии был пьян.

"Страна" разбиралась, что в итоге стало понятно о роли "слуги народа" Трухина в громком ДТП и как ее пытались скрыть.

Также мы сообщали, что президент Зеленский, комментируя эту аварию, заявил: "Я считаю, ничего тут страшного нет, это ДТП".