Государственное бюро расследований (ГБР) спустя четыре месяца после начала расследования не установило, кто был за рулем авто, по вине которого произошла авария с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщают "Украинские новости", в четверг, 23 декабря.

"Никакой новой информации на сегодня нет", - заявили в ГБР.

В ведомстве добавили, что по данному делу назначено около десяти судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения. Однако заключения специалистов пока не готовы.

Напомним, авария случилась 30 августа на въезде в Киев со стороны Борисполя. В ней пострадал глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и его помощник, они потеряли сознание и были госпитализированы. Им понадобилась операция. Всего пострадали шесть человек.

Вскоре ряд СМИ, ссылаясь на очевидцев ДТП, написали, что за рулем "Ауди" был нардеп Александр Трухин, причем он был пьян, размахивал удостоверением и пытался уехать с места происшествия.

Также писали, что спустя три месяца после ДТП нардепа Трухина не допросили в ГБР, теста на алкоголь там тоже нет.