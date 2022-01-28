Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада намерена заняться законопроектом о штрафах для ФОПов за отстутствие РРО. Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

Повестка на следующий вторник, 1 февраля:

закон о ФОПах №6561 касательно штрафов за РРО;

премии за лучшие результаты ВНО №6524;

закон нардепа от "Голоса" Инны Совсун о плагиате №3758;

постановления про ВСК и ратификации.

Также Железняк не исключает, что могут рассмотреть Бюджет "с перекидкой денег на военку".

Напомним, на следующей пленарной неделе Рада после открытия сессии уйдет на карантин до 15 февраля. Почему депутаты снова "прокатили" Офис президента и ушли на долгие каникулы можно почитать в отдельном материале "Страны".

Как сообщалось, во время выступления Шмыгаля в Раде "Слуга народа" Юзик на шаг приблизился к 5 000 уровню в мобильной игре.

Также мы сообщали, что в парламенте летом собираются поменять систему "Рада" из-за ее постоянных сбоев.

Также мы сообщали, что в Раде спрогнозировали 60 тысяч заразившихся ковидом в сутки и назвали даты спада заболеваемости.