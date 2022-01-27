После того, как система "Рада", с помощью которой депутаты голосуют "за" или "против" определенного закона, снова дала сбой, народный депутат "Слуги народа" Александр Качура поднял тему о замене государственного механизма.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Нужно менять на новую либо переходить в формат голосования руками. Как мне стало известно, скорей всего, во время летних каникул будет установлена новая система", - написал Качура.

"На эти технические проблемы сегодня "слуги народа" списывали нехватку голосов (хотя сами не голосовали десятками и без всяких сбоев). А теперь, судя по всему, "Раду" будут полностью менять", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, ранее мы уже писали о некоторых случая, когда система "Рада" давала сбой. Например, на заседании в четверг, 27 января, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6302, который вносит изменения в закон о национальном сопротивлении. Однако, как сообщил в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, во время голосование за законопроект №6302 в системе голосования "Рада" не работал целый ряд. Из-за этого был объявлен перерыв.

Кроме того, парламент также не смог уволить с должности главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, который возглавляет организацию с 2019 года. Для его увольнения не хватило голосов. Провал голосования в Раде за отставку главы ФГИ попытались списать на технические причины.