На заседании 25 января Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон "Об образовании". Они устанавливают ответственность за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добропорядочности - то есть за написание научных работ третьими лицами на заказ за деньги.

Как видно из карточки документа под №5461 на сайте парламента, его поддержали 250 народных депутатов.

Проект инициировали депутаты парий "Голос" и "Слуга народа".

Как сказано в пояснительной записке к проекту изменений в закон, проблема плагиата и кражи авторства в научных работах крайне актуальна для Украины. Эксперты научно-образовательной среды отмечают, что около трети всех защищенных в Украине диссертаций содержат плагиат – более 60 тысяч научных работ не должны были пройти защиту.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Украине наиболее распространенными видами нарушения академической добропорядочности являются плагиат (включая использование диссертаций и работ на коммерческой основе) и списывание.

Плагиат в Украине уже давно стал неотъемлемой частью академической культуры университетского сообщества, утверждают авторы документа. Это подтверждают результаты опросов, согласно которым плагиат в определенной форме практикуют 93% студентов и не менее 50% диссертаций не отвечают минимальным стандартам академического качества, содержат плагиат.

Статья 42 закона "Об образовании" содержит определение академической добродетели, определяет виды ее нарушений и виды академической ответственности за соответствующие нарушения. Часть десятая статьи 42 устанавливает, что действия (бездействие), являющиеся нарушением академической добродетели, влекут другие виды ответственности по основаниям и в порядке, определенных законом. Однако для того, чтобы применять эти санкции, академический плагиат необходимо выявить. Именно поэтому особенно острой проблемой является написание академических произведений по заказу.

Законопроект разработан с целью установления академической ответственности за передачу академического произведения третьему лицу для дальнейшего объявления этого лица автором. Это позволит более эффективно противодействовать практике продажи академических произведений, уверены законодатели.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "Об образовании", предлагая добавить определение академического произведения и дополнить статью 42 "Академическая добродетель" таким видом нарушения академической добродетели, как передача академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором.

Согласно документу, академическим произведением считается произведение, содержащее результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или другой творческой деятельности, которое используется для подтверждения результатов обучения и/или присвоения образовательных квалификаций, научных степеней и/или ученых званий, а также в других случаях, определенных законодательством и заведением образования или научным учреждением.

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