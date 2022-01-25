Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №6287, который предлагает субсидировать аренду украинским книжным магазинам, а также дарить несовершеннолетним сертификаты на книги.

Поддержали проект закона 278 народных депутатов.

Документ предлагает программу государственной поддержки для украинских книжных магазинов, которые будут продавать книги на украинском языке, языках ЕС и языках коренных народов Украины с использованием кассовых аппаратов (РРО) в книжных магазинах.

Таким магазинам предлагают предоставлять субсидию для возмещения расходов по аренде помещения. Сумма субсидии не может превышать стоимость аренды, а также не может быть больше 20% дохода, полученного по продаже книг в соответствующем магазине.

Субсидия будет предоставляться каждый квартал с первого квартала 2023 года. Чтобы ее получить, книжным магазинам необходимо будет обратиться в Украинский институт книги.

Также проект закона предлагает предоставлять украинцам сертификат на покупку книг при рождении и в 14 лет при получении паспорта. Сумма сертификата составит треть прожиточного минимума (0,3 ПМ). К началу 2023 года, когда планируются первые выплаты, он будет составлять 2684 гривны. Таким образом получить на книгу можно будет 805,2 грн.

Относительно бюджетного обоснования размер расходов на субсидии книжным магазинам будет зависеть от их количества. Однако ожидаемая сумма расходов из бюджета в 2023 году составит от 52 до 86 млн. грн.

На сертификаты предлагается тратить около 470-480 млн грн ежегодно. В последующие годы объем этих расходов в пересчете на прожиточные минимумы за соответствующий год не изменится.

В пояснительной записке говорится, что такая поддержка книг в Украине позволит увеличить сеть книжных магазинов в четыре-пять раз, что приведет к созданию не менее пяти тысяч новых рабочих мест.

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев выступил в Раде после решения парламентариев, как сообщил Макс Бужанский в своем Telegram-канале.

"Выступает Никита Потураев. В 91 году в Украине было 3600 книжных магазинов. В сопоставимой по размеру с Украиной Франции сейчас- 3300 книжных. В Украине сейчас- 200. Просто скромно напомню, что минимум половина книг в 91 году, была издана и продавалась на украинском. Ущемляли мову, да? Падение в 18 раз за 30 лет Независимости", - написал он.

Ранее мы писали, что в Украине вступила в силу тотальная украинизация печатных СМИ.

Также сообщали, что "Вовину тысячу" можно потратить на книги.