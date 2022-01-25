Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №4278 о международных посылках. Лимит на заграничные покупки увеличили до 150 евро (до сих пор лимит составлял 100 евро).

"За" соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата.

В частности, порядок декларированиея не изменили, а подняли лишь порог декларирования. Теперь придется платить налог лишь при покупке посылки дороже 150 евро.

Целью законопроекта является усовершенствование, удешевление и повышение эффективности осуществления администрирования налога на добавленную стоимость по ввозу заказов из-за границы в таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Также целью данного документа является "упрощение уплаты налога получателями через возложение функций по его уплате на операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков в случае декларирования таких товаров с применением соответствующих электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений".

Проект закона вступит в силу на следующий день после подписи президента. Вместе с тем, правительство Украины должно за шесть месяцев обеспечить реализацию закона принятием подзаконных актов.

Ранее мы писали, что Украина отменила спецпошлины в 35% на импорт автобусов, грузовиков и спецтехники из Беларуси.

Также сообщали, что Украина отменила пошлины на ввоз вина из Евросоюза.