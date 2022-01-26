Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща (№6361) в нашей стране.

Об том сообщает пресс-служба комитета в Facebook.

"Всеукраинский день борща предлагают отмечать каждый год во вторую субботу сентября. Утверждение постановления будет способствовать популяризации украинской культуры на международном уровне, чествование традиционной украинской кухни, усилит внимание общества к сохранению и частоте культурных традиций", - говорится в сообщении.

Кабинету министров рекомендуется разработать с привлечением общественности и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского борща, предусмотрев, в частности:

проведение мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины;

проведение в учебных заведениях, учреждениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, преемственности приготовления этого блюда разными поколениями украинцев и его влиянии на общественную жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что народные депутаты Верховной рады предлагают ввести день украинского борща. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "после принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября".

Кроме того, мы также сообщали о том, что в Верховной Раде Украины 15 нардепов предложили парламенту введение обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра политиков до момента их баллотирования или назначения.