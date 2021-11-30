Народные депутаты Верховной рады предлагают ввести день украинского борща. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "после принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября".

Об это говорится в соответствующем законопроекте №6361 "Об установлении Дня украинского борща" на сайте Верховной Рады.

Текст проекта, инициаторами которого выступили председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и его заместитель Евгения Кравчук, а также другие - 21 нардеп, пока не опубликован.

Между тем, Евгения Кравчук заявила в Facebook, что "после принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября".

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, также подписавшийся под проектом, считает, что "день украинского борща должен стать фантастическим праздником", когда граждане бы устраивали фестивали национальной кухни, готовили блюдо дома и даже устраивали соревнования на самый вкусный борщ. "Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы", - написал он в Facebook.

Депутат из фракции "Голос" (объединение "Справедливость") Ольга Стефанишина, которая является соавтором проекта, заявила, что в этот день предлагают проводить фестивали, соревнования, лекции и дискуссии о феномене украинского борща. Кроме того, этот будут обсуждать в школах, заведениях питания и учреждениях культуры.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в Верховной Раде Украины 15 нардепов предложили парламенту введение обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра политиков до момента их баллотирования или назначения.