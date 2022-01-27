На заседании в четверг, 27 января, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6302, который вносит изменения в закон о национальном сопротивлении.

Голоса "за" отдали 266 нардепов.

Документ предполагает полную секретность для форм, методов и средств для выполнения задач в рамках движения сопротивления и предусматривает гриф секретности для всех закупок, которые касаются движения национального сопротивления.

Также законопроект предполагает выплату госпомощи для резервистов, которые были призваны на военную службу в особый период. Им будет выплачиваться, кроме ежемесячного обеспечения, дополнительная финансовая помощь в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года, когда был осуществлён призыв.

Как сообщил в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, во время голосование за законопроект №6302 в системе голосования "Рада" не работал целый ряд. Из-за этого был объявлен перерыв.

Напомним, "Страна" писала о том, что 1 января вступил в силу закон об основах национального сопротивления, который создает мини-армии Зеленского.

Также мы сообщали о том, как украинцев будут готовить к "национальному сопротивлению".