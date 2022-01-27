В поправках к закону про РРО для ФОПов предлагается не отменить штрафы за неприменение РРО до конца года, как заявлял Руслан Стефанчук, но снизить их в десять раз для тех, кто установит РРО до 1 апреля.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк рассказал в своем Тelegram-канале.

В поправках в закон про РРО для ФОПов указано:

с 01 января по 01 февраля штрафы за неприменение РРО отменяются,

всем тем, кто до 01 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз.

По словам Железняка, голосование за законопроект планируется 01 февраля 2022 – в единственный пленарный день следующей недели.

Напомним, Стефанчук заявил, что глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил законопроект, в котором предлагается отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов до конца года.

Однако позже Гетманцев опровергнул его слова и сказал, что речь идет о снижении штрафов, а не их отмене.

Что изменится после введения обязательных кассовых аппаратов в Украине подробно анализировала "Страна".