Сегодня, 17 февраля, в центре Киева предприниматели снова собрались на акцию протеста. Они намерены устроить митинг под стенами Верховной Рады. На Майдане силовики блокируют ФОПов, которые собрались идти к парламенту.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Протестующие хотят идти по дороге, но правоохранители заблокировали выход на дорогу и говорят протестующим, идти по тротуару. Столкновений между протестующими и правоохранителями пока нет, но обстановка накаляется.

Также полицейские запретили ехать в правительственный квартал автомобилю с озвучкой.

Протестующие ФОПы заблокировали Европейскую площадь в столице. Людей на митинг сегодня собралось довольно много.

Напомним, это не первый протест ФОПов в этом месяце. В прошлый раз предприниматели устроили митинг 1 февраля, в день выступления в Верховной Раде президента Украины Владимира Зеленского.

Не обошлось без митинга предпринимателей и первое заседание Верховной Рады в этом году. 25 января ФОПы устроили массовую акцию протеста и пытались штурмовать Раду. Что происходило возле парламента и чего требуют предприниматели подробно разобралась "Страна".