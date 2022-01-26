Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич сообщил "Стране", что двое участников вчерашней акции, которые пропали без вести, пока не вышли на связь.

"На видео полиции человек не похож и не видно, что он встал. Какие-то двое стоят и идут. Может, они, а может, и нет. Мы ищем. Пока они не вышли на связь", — заявил Доротич.

В распоряжении "Страны" также оказалось видео со вчерашней акции протеста, на котором протестующий лежит на земле и ему пытаются оказать помощь.

Напомним, 25 января, в день первого заседания Верховной Рады в этом году, в Киеве прошла акция протеста ФОПов. Предприниматели попытались прорваться к народным депутатам сквозь стену силовиков, произошла стычки с правоохранителями.

После этого, на следующий день, Сергей Доротич заявил, что пострадавший во время стычек с полицией участник акции протеста умер и двое других участников митинга пропали без вести.

Однако в полиции опровергли сообщение о гибели участника акции SaveФОП. Чток асается пропавших без вести, то источник "Страны" в полиции рассказал, что заявлений о пропавших нет.

"Может конечно кто то из ФОП выключил телефон и решил остаться в Киеве на денёк, но в полиции заявлений про то что кто то пропал после акции ФОП нет. Если будут - мы заявим", - рассказал наш собеседник.