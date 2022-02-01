Законопроект об отсрочке штрафов для ФЛП, которое народные депутаты обещали наработать и принять, не внесли в повестку дня Верховной Рады из-за отсутствия голосов.

Об этом рассказал журналистам первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Корниенко также добавил, что парламентарии найдут альтернативное решение.

"Насколько я понимаю, монобольшинство предложило компромисс по штрафам, но не все фракции поддержали голосование по процедуре "эд хок". Потому что кроме "эд хока" надо еще голоса. В зале около 180-190 голосов коалиции. Где искать с них 226, пусть мне объяснит оппозиция, которая рассказывает, что монобольшинство развалилось. Но и в их фракциях тоже есть проблемы, поскольку многие депутаты болеют", - сказал Корниенко.

Напомним, в поправках к закону про РРО для ФОПов предлагается не отменить штрафы за неприменение РРО до конца года, как заявлял Руслан Стефанчук, но снизить их в десять раз для тех, кто установит РРО до 1 апреля.

В поправках в закон про РРО для ФОПов указано: с 01 января по 01 февраля штрафы за неприменение РРО отменяются; всем тем, кто до 01 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз.

"То есть, по ходу, предпринимателей, допустивших нарушения или не успевших до 1 января установить РРО, налоговики обилетят по полной программе. Вопреки многократным обещаниям властей", - комментирует ситуацию

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"Страна" подробно анализировала, что изменится после введения обязательных кассовых аппаратов в Украине.

Напомним, что сегодня Рада провалила голосования по повесткам, но внезапно нашла голоса ради отбора своей стипендии у украинского выпускника.