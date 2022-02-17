Сегодня, 17 февраля, на акции протеста предпринимателей возле здания парламента продолжились столкновения участников митинга и полиции. Силовики хотят полностью оттеснить протестующих ФОПов с улицы Грушевского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Частично движение автомобильного транспорта по улице Грушевского возобновлено. Протестующие бросают куриные яйца и зеленку в автомобили полицейских.

Напомним, сегодня ФОПы в очередной раз собрались на митинг с требованием принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса. В прошлый раз предприниматели устроили митинг 1 февраля, в день выступления в Верховной Раде президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня протестующие предприниматели перекрыли Европейскую площадь. В свою очередь правоохранители блокировали ФОПов, которые шли на митинг к зданию Верховной Рады Украины, однако предприниматели все-равно прорвались к зданию парламента.

Уже не первый раз митинг предпринимателей перерастает в стычки с правоохранителями. В первый день заседания Рады в 2022 году, 25 января, ФОПы вышли на массовый митинг, в ходе которого пытались прорваться к депутатам сквозь стену силовиков.