В среду, 16 февраля, в Киеве, где недавно искали взрывчатку во всех ТРЦ, правоохранители проверяют сообщения о минировании ряда объектов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правоохранителей сообщает "РБК-Украина".

По данным издания, в полицию поступила информация, что по городу заминирован ряд объектов. Туда направили группы и соответствующие службы.

В настоящее время данные о наличии взрывчатки проверяются.

Напомним, в последнее время правоохранители часто заявляют о сообщениях о минированиях. Кроме того, мы рассказывали, как полиция перекрывала движение по мосту Патона в Киеве и искала взрывчатку.

Также ранее в полицию Киева поступали звонки о массовом минировании разных объектов города. Полиция проверяла на наличие взрывчатки Центральный вокзал, аэропорт "Киев" (Жуляны) и школы.

Кроме того, мы писали, что в Киеве полиция искала взрывчатку в почти полусотне школ. На фоне подобных сообщений в Киеве заявили, что детей будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации.

О том, кто и зачем минирует школы в Украине, а также в РФ, ранее в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.