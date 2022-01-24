В Киеве из-за сообщений о массовых минированиях школ детей будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации.

Детям предписали не переобуваться в классах, держать под рукой сумки со спортивной формой.

А родителям разослали сообщения, в которых говорится, что нужно быть готовым срочно ехать забирать ребенка в случае получения сообщения от администрации школы.

"В случае объявления чрезвычайной ситуации детей эвакуируем за пределы школы, сообщаем родителям. После получения уведомления родителям необходимо срочно приехать и забрать детей", - говорится в сообщении.

В пятницу, 21 января, правоохранители Киева второй раз за неделю проверяли сообщения о массовом минировании столичных школ. До этого в столице правоохранители проверяли сообщения о минировании 46 школ. Как сообщил источник "Страны" в полиции, эта информация оказалась ложной.

Вслед за Киевом, где дважды за неделю сообщалось о массовом минировании школ города, аналогичные заявления поступали и в полицию Львова.

Позже руководители школ Киева, о массовом минировании которых ранее поступало сообщение в полицию, уверяли мам и пап учащихся в том, что на самом деле это "идут учения". На фоне этого террорист рассылает правоохранителям письма о том, что минирования продолжаются. Кроме того, он требует 2 млн грн, иначе появятся жерты.

Также глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Денис Монастырский заявил о том, что сейчас в нашей стране массово поступают фейковые сообщения о минировании общественных мест. По его мнению, это связано непосредственно с активизацией "гибридной войны" против Украины. Министр МВД убежден, что большая часть заявлений о псевдоминировании поступают из "ЛДНР" или РФ.