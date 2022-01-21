В Службе безопасности Украины заявили, что за волной псевдоминований по всей стране стоит Россия, которая "пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Тelegram-канале.

"Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину", - сообщают в СБУ, констатируя, что с начала года (т.е. менее, чем за 3 недели) было 300 таких сообщений, а за весь прошлый год - 1100.

"Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось", - говорят в СБУ.

С начала 2021 года установили личности 313 псевдоминеров.

Хотя заказчики, по мнению спецслужбы, и являются представителями российских спецслужб, но к исполнению привлекают украинцев.

"По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия", - говорят в СБУ

В то же время на данный момент СБУ представила доказательства планирования одного минирования (в Кривом Роге). И из него уж никак не следует, что речь идёт об операции российских спецслужб.

Кроме того, в Украине в ходу версия, что эти минирования - дело рук самих властей. Почему по Украине и России прокатилась волна массовых псевдоминирований школ подробно разбиралась "Страна".