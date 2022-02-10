Сегодня, 10 февраля, в Службу безопасности Украины поступила информация о минировании всех торговых центров сразу в ряде городов Украины - Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Кривом Роге.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из call-центра Службы безопасности Украины поступила информация о получении анонимного сообщения о минировании всех торговых центров в городах Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области. Продолжается проверка", - сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня в России заявляли о пресечении деятельности сети лжеминеров, которые действовали в том числе и в Украине, задержали сразу 14 человек. В организации массовых "минирований" школ, больниц и других объектов в нескольких странах ФСБ подозревает подозревает студента киевского вуза Антона Осипчука.

Также сообщалось, что в Харькове задержали айти-специалиста, который отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях госучреждений, вокзалы, аэропорт и торговых центров. Он заявлял как минимум о 14 "минированиях".