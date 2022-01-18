Во вторник, 18 января, киевская полиция проверяла 46 столичных школ из-за сообщения о минировании.

Как сообщил источник "Страны" в полиции, эта информация оказалась ложной.

"Ни одна школа не заминирована, все - фейк", - сообщил источник.

При этом в некоторых школах все равно проводили эвакуацию, хотя взрывчатку и не нашли.

"Там, где директор нервный - там была эвакуация. Там, где понимает, что это фейк - там все ок", - объясняет источник.

По его словам, в данный момент правоохранители пытаются идентифицировать того, кто дал ложное сообщение о минировании школ. По части 1 статьи 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) этому человеку грозит от 2 до 8 лет лишения воли.

Ранее "Страна" сообщала, что в двух областных центрах Украины школы переводят на дистанционное обучение из-за частых анонимных сообщениях о минировании. Речь идет о Черкассах и Николаеве.

Кроме этого, в воскресенье, 16 января, в Киеве поступили анонимные сообщения о минировании трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Людей эвакуировали из зданий.