Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) подозревает студента киевского вуза Антона Осипчука в организации массовых "минирований" школ, больниц и других объектов в нескольких странах.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Спецслужба совместно с МВД РФ и Следственным комитетом разыскивает тех, кто причастен к ложным сообщениям о "минировании" в конце 2021 - начале 2022 годов школ, объектов здравоохранения, органов власти и управлений, транспортной инфраструктуры в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также в "ЛНР" и "ДНР".

В ведомстве заявили, что целью преступников была "дестабилизация обстановки в РФ и соседних странах и вымогательство денег".

"В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники", - заявили в ФСБ.

По данным ведомства, уже были задержаны 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, которые причастны к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях.

"Еще в январе, на пике лжеминирований школ "Страна" писала, что возможно, украинские школьники помогают российским с "минированиями", а те "благодарят" их, оказывая такие же услуги звонками в Украину из РФ. Таким образом, школьники из России остаются недоступными для украинских правоохранителей, а украинские - для российских.

На это указывало то, что "минирования" происходили синхронно в Украине и России, и что переписки, которые публиковала СБУ, были явно не с "кураторами". Эта версия теперь косвенно подтверждается", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что ФСБ России заявила о задержании троих "агентов украинских спецслужб". Их обвинили в подготовке теракта в Крыму.

Вместе с тем, недавно СБУ назвала Россию заказчиком псевдоминирований в Украине.