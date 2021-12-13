В 37 регионах России выявили сразу 106 "сторонников украинских неонацистов" из радикальной группы "М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств"), которую подозревают в подготовке терактов и массовых убийств.

Об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ расследует в отношении Краснова уголовное дело о подготовке убийств и инициировал его объявление в международный розыск.



Российские правоохранители заявляют о пресечении инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "в рамках которой с помощью мессенджеров и соцсетей его сторонникам доводились указания о совершении терактов и массовых убийств".

"В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных - подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - говорится в сообщении.



Кроме того, в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У." двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек. Дома у задержанных изъяты гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, а также баллончики со слезоточивым газом.

"Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

По данным правоохранителей, среди задержанных есть те, кто переписывался с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора.





Напомним, это не первый раз, когда в РФ заявляют о задержании "последователей украинских неонацистов". В феврале в Воронеже задержали, якобы сторонников "М.К.У.". В марте подобный случай произошел в Геленджике, в апреле 16 человек задержали в разных городах России.

В минувшем июле сообщалось о задержании в российском Белгороде 21-летнего активиста "М.К.У", который в 2019 году размещал в соцсетях комментарии с призывами к экстремистской деятельности, возбуждению межнациональной розни по признакам расы и вероисповедания. В одном из сообществ, посвященных Второй мировой войне он написал комментарий, оправдывающий идеологию национал-социализма.

Что известно о нацистской группировке М.К.У и есть ли у нее связь с Украиной подробно разбиралась "Страна".