Федеральная служба безопасности России заявила о том, что в трех регионах РФ была пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб", - сказано в сообщении.

По данным ФСБ РФ, задержаны три "агента спецслужб Украины": Зиновий и Игорь Ковыли - отец и сын, "собиравшие данные о стратегических объектах", и молодой человек, якобы планировавший теракт - Александр Цилык.

В ФСБ также заявляют, что задержанные планировали подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции. Один из них, как утверждает российская спецслужба, планировал подорвать две самодельные бомбы по 1,5 кг тротила.



Напомним, ранее ФСБ задержала в Крыму бывшего мэра Симеиза. Его обвинили в шпионаже по заданию СБУ.

Также сообщалось, что ФСБ России обвинила Украину в организации теракта в Крыму.