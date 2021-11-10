ФСБ РФ заявила о разоблачении "украинского шпиона" в Крыму. По данным СМИ, по обвинению в госизмене задержан бывший депутат городского совета и экс-мэр Симеиза Юрий Ломенко.

Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает "РИА Новости".

Мужчину задержали в Ялте. По версии следствия, с 2017 по 2018 по заданию он СБУ собирал секретные сведения, в том числе о сотрудниках ФСБ. Возбуждено дело о государственной измене. Ломенко грозит до 20 лет тюрьмы.

"ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", - заявили в ФСБ.

Ранее мы сообщали о том, что в Ростове-на-Дону суд приговорил гражданина России к 9 годам и 6 месяцам и гражданина Армении к 10 годам и 5 месяцам колонии. Их обвинили в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.

Также в российском городе Тула по подозрению в шпионаже на разведку Украины задержали гражданина нашей страны. Сотрудники федеральной службы безопасности якобы поймали его с поличным.