В СБУ заявили, что продолжают "разоблачать проявления гибридной агрессии РФ против Украины". Задержаны три подростка, которые заказывали "минирование" учебные заведения, торговые центры и жилые дома в Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленниками оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области: два студента из Черкасс и один житель Смелы.

"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграм-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Телеграм, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правда, как следует из сообщения СБУ, сами несовершеннолетние "минеры" свою связь с Россией отрицают и объяснили свой мотив тем, что им просто захотелось развлечься и сорвать учебный процесс.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно - Ред.) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

СБУ изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности. Источник: ssu.gov.ua

Напомним, 21 января сотрудникам столичных внутренних органов начали поступать сообщения о массовом минировании школ и общественных мест Киева, аналогичные заявления поступали и в полицию Львова.

"Страна" детально рассказывала о том, как часто и в каких городах сообщалось о минировании общественных мест десять дней назад. В своем материале мы собрали всю важную информацию по этому вопросу.