Полицейские Днепропетровской области вручили подозрения трем лицам за нападение на журналистов издания "Украинская правда", работающих над проектом "Схемы".

Об этом сообщается в Фейсбуке Национальной полиции Украины.

"Следователи установили, что к препятствованию профессиональной деятельности журналистов причастны трое мужчин. Двум из них также объявлено подозрение в ограблении водителя, находившегося в составе съемочной группы", - сказано в посте.

Троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины), двоим из них – в совершении ограбления (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Полицейские коротко напомнили обстоятельства инцидента: 13 февраля на территории аэропорта Днепра между группой лиц и журналистами издания возник конфликт. завершившийся нападением на работников СМИ.

В связи с происшествием следователи открыли два уголовных производства: за препятствование профессиональной деятельности журналистов и угрозы или насилие в отношении журналистов. После проведения первоочередных следственных действий было открыто еще одно уголовное производство по факту ограбления водителя, находившегося в составе съемочной группы.

Полицейские уже провели опознание подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, дежуривших на месте происшествия. Также к материалам уголовных производств приобщены видео с бодикамер полицейских и видео из интернет-ресурсов, на которых зафиксированы события.

Расследование продолжается.

Ранее "Страна" писала, что к нападению причастны люди Александра Петровского, известного также как днепровский криминальный авторитет по кличке Нарик.

Кстати. это не первое нападение на авторов "Схем". Осенью был громкий скандал с потасовкой, которую с журналистами программы устроили сотрудники "Укрэксимбанка".