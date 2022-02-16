Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратился к руководителю Нацполиции Украины после попытки фабрикации уголовного дела против журналиста "Страны" Вячеслава Селезнёва.

В частности, комитет направил обращение с требованием провести внутреннее расследование, чтобы выяснить обстоятельства и основания, которые стали причиной получения санкции суда на проведение обыска у него дома.

"Мы изучим соответствующую информацию и, если засомневаемся в объективности, то привлечём Офис генпрокурора относительно дальнейшего изучения обстоятельств, связанных с обыском", - сообщил председатель Комитета Нестор Шуфрич.

Попытки власти оправдаться под камеры журналистов выглядели крайне неубедительными. Представители МВД, приглашённые на заседание комитета, рассказали, что уголовное производство регистрировали не относительно конкретного человека (то есть Вячеслава Селезнёва), а якобы по факту организации места по изготовлению наркотических веществ.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова сказала, что, по данным издания, дело против Вячеслава сфабриковано СБУ, которая нашла подставных свидетелей, написавших заявление в полицию. Поэтому Светлана обратилась к представителю МВД с вопросом, могут ли они предъявить этих свидетелей. На что получила отказ.

Крюкова заявила, что налицо фабрикация дела.

"Тем более что у правоохранителей хороший опыт в этом деле, судя по тому, как легко вы провернули провокацию против нашего главреда Игоря Гужвы", - сказала она.

И добавила: "По нашей информации, из высших кабинетов СБУ поступила рекомендация в очередной раз начать против нас какие-то уголовные дела. Мы понимаем, что речь идёт о серьёзных делах, потому что санкции им не помогли. Дело против Славы сфабриковано, во время обысков ничего найдено не было. Мы требуем направить запрос в правоохранительные органы, чтобы расследовать причину фальсификации этого дела", - сказала Светлана Крюкова.

В целом атмосфера на комитете имела мало общего с защитой свободы слова. Активность в попытке защитить журналистов проявлял только председатель комитета Нестор Шуфрич. Но большинство депутатов в комитете представляют "Слугу народа". И они проявляли слабо скрываемое раздражение и неуважение к СМИ.

Их интересовали исключительно регламент и язык, на котором выступают журналисты.

Так, депутат Антон Швачко со старта попросил Светлану Крюкову перейти на украинский язык в своём докладе. На что Крюкова возразила, сообщив депутату, что в отличие от него имеет право сама выбирать, на каком языке разговаривать. После Крюкова обратилась к депутатам с риторическим вопросом: не хочет ли комитет самоликвидироваться по факту бесполезности.

"Вы знаете, у меня сегодня случилось легкое дежавю, поскольку я на этот комитет хожу, как к себе на работу. И я сегодня впервые задумалась о том, а следует ли мне сюда вообще приходить? Потому что каждый раз, когда я сюда прихожу с какими-то просьбами, вопросами, требованиями, вы достаёте какие-то бумаги, делаете серьезные лица. Они у вас, кстати, стали очень грустными, безучастными. Видно, что вас тема свободы слова не особо беспокоит. У меня к вам стартовый вопрос: а вы вообще не хотите самоликвидироваться из-за неспособности влиять на вопросы, связанные со свободой слова? Есть ли какой-то смысл сегодня с чем-то обращаться к вам, учитывая, что ни разу мы не получили никаких результатов по итогу наших обращений? И не только наших", - спросила Крюкова.

Депутаты обиделись. Но по сути ничего не возразили.

Ситуацию прокомментировал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"И попытка фабрикации дела против Вячеслава Селезнева, и расширение санкций СНБО против "Страны" показывают, что власти активизируют давление на нашу редакцию. Но мы будем продолжать работать несмотря ни на что, объективно рассказывая, что реально происходит в стране", - сказал Игорь Гужва.

Напомним, в 6 утра минувшей субботы в квартиру к Вячеславу вломились полицейские с решением суда на обыск по статье 317 часть первая - организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В связи с этим мы вспоминали, как против журналиста во времена экс-президента Петра Порошенко уже фабриковали дело - и тоже по поводу наркотиков.

Также мы анонсировали заседание комитета по поводу ситуации с журналистом.