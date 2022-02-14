Евгений Мураев в комментарии "Стране" оценил убытки канала "Наш" после введения санкций СНБО в 200 миллионов гривен.

"Закрыли счета компании, где устроены наши сотрудники. Мы не можем делать никаких операций, при этом у нас сохранились обязательства перед людьми. Сейчас мы должны уволить людей из этой компании, чтобы остановить начисление зарплат, которые не можем выплатить. Мы будем регистрировать новую компанию, чтобы заново трудоустроить людей", - рассказал Евгений Мураев.

На вопрос "Страны", означает ли это, что Мураев планирует открывать новый канал, он ответил следующее:

"Будем запускать платформу с редакцией и ведущими, чтобы сохранить коллектив. Нам сейчас нужно арендовать новую площадку, так как нам запретили даже доступ к интернету", - пояснил Мураев.

По его словам, канал не может распоряжаться своим имуществом, поскольку СНБО санкционировало даже технику.

"У нас санкции хуже, чем у всех. Секретарь СНБО Данилов хвастался, что против канала "Наш" ввели санкции по всем 14 пунктам - это значит, что мы не можем не то, что распоряжаться имуществом, но и пользоваться им. Все - от камеры до стола - запрещено к применению. То есть, если мы бы попытались сохраниться в формате YouTube, к нам бы однажды просто пришли и все забрали", - рассказал Мураев.

Кроме того, он сообщил некоторые подробности заседания СНБО, на котором рассматривали введение санкций против канала "Наш".

По его информации, члены СНБО приняли решение без соответствующих документов от СБУ и аргументации, почему нужно закрыть канал.

"Вопрос не обсуждали, был озвучен проект решения и за него проголосовали. Это была циничная казнь и грабеж. Рассказывают, что проголосовали не все", - пояснил он.

На вопрос, кто не голосовал, Мураев ответил так: "Те, кого не взяли праздновать в гольф-клуб — не проголосовали".

Вероятно, имея в виду попойку Зеленского в гольф-клубе в Харькове, о которой писала "Страна".

Напомним, что в пятницу, 11 февраля, на заседании СНБО ввели санкции против телеканала "Наш" сроком на 5 лет. Санкции введены на основании представления СБУ.

Представители общественных организаций, правозащитники уже назвали это внесудебное решение беспределом и гонениями на свободу слова.

"Страна" подробно рассказывала о том, как вводили санкции против телеканала "Наш".

Также мы приводили мнения украинских политологов по поводу блокировки телеканала "Наш".