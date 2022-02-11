Журналист Савик Шустер в эфире своей программы "Свобода слова" прокомментировал санкции, введенные после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против телеканала Евгения Мураева "Наш".

"Такой подход мне не нравится и, более того, настораживает", - заявил Савик Шустер.

Журналист назвал бойкот своей программы со стороны "слуг народа" "мягкими санкциями".

"С каналом "Наш" поступили жёстче. Против него ввели санкции СНБО и, по всей видимости, он будет закрыт", - сказал Савик Шустер.

Напомним, что на заседании СНБО, состоявшемся 11 февраля в Харькове, было принято решение ввести санкции против телеканала "Наш". Под ограничения попали связанные с ним три компании: "Наш 24", "Наш 365" и "Наша Прага".

Ранее мы приводили реакцию Евгения Мураева на введение санкций СНБО.

"Это преступление. Мы будем бороться", - заявил политик. Он также добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой телеканала план необходимых действий.

Кроме того, мы информировали о том, как Зеленский поглумился над телеканалом "Наш" после введенных санкций СНБО.

Также "Страна" сообщала о том, что Шустер обвинил Офис президента в попытке выставить его день рождения подготовкой к госперевороту.