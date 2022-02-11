Совет национальной безопасности и обороны на выездном заседании в Харькове 11 февраля ввел санкции против телеканала "Наш".

Также под санкции попали строительная компания "Либертон стар" из Киева и компания "Витрина ТВ", которая поставляет услуги для заблокированных в Украине каналов.

Что касается санкций против телеканала "Наш", то под ограничения попали связанные с ним три компании: "Наш 24", "Наш 365" и "Наша Прага".

На брифинге по итогам заседания СНБО у секретаря органа Алексея Данилов спросили о причинах санкций против "Наш".

"Будут ли опубликованы документы, какие конкретно причины закрытия?" - поинтересовался журналист канала.

На это чиновник в своей манере с оттенком хамства ответил, что ограничения ввели с подачи СБУ. Никаких других причин секретарь СНБО не озвучил.

"Насколько я знаю, ваша материнская структура находится на Кипре. Вы частично киприоты. Санкции вводятся на основания представления СБУ, которое было направлено в СНБО. Наш, ваш... Тут не имеет значения", - сказал Данилов.

Новость прокомментировал главный редактор "Страны" Игорь Гужва в своем Фейсбуке.

"Итак, СНБО ввёл очередные незаконные беспредельные санкции - против телеканала "Наш". На вопрос, за что ввели санкции, Данилов ничего не сказал. Так же, как нет ни одного документа, ни одного доказательства по всем остальным попавшим под преступные санкции СМИ, включая "Страну". Просто без суда и следствия закрывают медиа, которые неугодны власти", - резюмировал главред "Страны".

Между тем в Харькове проходит митинг в поддержку очередного неугодного власти СМИ.

Власти решили расправиться с "Наш" практически год спустя после незаконного закрытия трех других оппозиционных каналов: NewsOne, Zik и "112 Украина".