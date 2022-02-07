Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич обратился к зрителям телеканалов UkrLive и "Перший незалежный", 28 декабря попавших под санкции СНБО. Политик констатировал, что Владимир Зеленский построил авторитарный режим, который катится по пути установления преступной диктатуры.

Обращение опубликовал сайт канала "112 Украина".

В начале обращения Шуфрич напомнил, что в прошлом году журналисты канала "Перший незалежный" обратились ко нему как к главе парламентского Комитета по свободе слова с просьбой защитить их от незаконных действий преступной власти Зеленского, во внесудебном порядке закрывшего телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK. Убедившись в невозможности законно вернуть каналы в эфир из-за игнорирования властью закона, Шуфрич лично поддержал журналистов, став совладельцем телеканалов "Перший незалежный" и UkrLive и пообещав, что вернет зрителям доступ к объективной информации.

Он исполнил обещание: приобрел лицензию на спутниковое вещание телеканала UkrLive, где начал работать коллектив журналистов, состоящий из сотрудников незаконно закрытых каналов. После этого в судебном порядке удалось добиться восстановления вещания "Першого незалежного".

"Но испугавшись, что правда о его преступном режиме станет достоянием общественности, Зеленский снова пошел на грубейшее нарушение Конституции и законов Украины и закрыл оба телеканала путем незаконных и преступных санкций, после чего были закрыты и YouTube-каналы этих вещателей. Но мы восстановили вещание в YouTube", - рассказал Шуфрич.

Затем он заверил, что не бросит журналистов, а телеканалы продолжат "рассказывать людям правду о преступном, циничном и коррупционном режиме Зеленского".

"Зеленский установил авторитарный режим, который катится по пути установления преступной диктатуры, при которой незаконно по щелчку пальцев выключают каналы и закрывают сайты. Но я заявляю Зеленскому и его окружению: вы нас не закроете и не уничтожите. Вы не закроете рты миллионам возмущенных этой разрушительной политикой действующей власти, которая ведет страну к войне, разрухе и катастрофе! Сейчас я веду переговоры и готов приобрести новые лицензии на телевизионное вещание. Мы будем бороться с этой властью. Всеми доступными нам методами. В данный момент – на YouTube", - отметил нардеп.

По его словам, преступная власть фактически развязала оппозиционным СМИ руки. Они будут рассказывать людям всю правду "об этом циничном режиме, никчемном по интеллекту и образованию, о его коррупции, неадекватности, маниакальной воинственности".

"Никто не выиграет войну против правды", - заверил Шуфрич.

Ранее "Страна" публиковала заявление UkrLive и "Першого незалежного" по поводу санкций СНБО.

Мы также рассказывали, что в ночь на 4 февраля YouTube заблокировал аккаунты телеканалов "Перший незалежный" и Ukrlive. Однако СМИ сменили адрес вещания.